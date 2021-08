La 32e édition du jogging de la Ville de Namur aura lieu le 12 septembre prochain. Trois distances seront au programme : 1km pour les enfants et 6 et 10km pour les adultes. Le parcours de 10km a été légèrement revu et modifié puisqu'il emmènera les participant(e)s à l’assaut de la Citadelle. La petite distance, deux boucles de 3km, traversera le centre-ville et son piétonnier en passant par les places principales de Namur.

La remise de prix, qui se tiendra dans les Jardins du Maïeur aux alentours de 13h30, récompensera, par des prize money, les 3 premier(e)s de chaque catégorie.

Plus d’informations et pré-inscriptions (jusqu’au 11 septembre, à 23h59) : www.chronorace.be ; www.engierunningtour.be ou via www.facebook.com/SportsVilleDeNamur