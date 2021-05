C’est donc la fresque intitulée Elephantlantis qui viendra égayer le mur du Tunnel d’Omalius, dans le sens Namur - Salzinnes, une fois le permis d’urbanisme octroyé. Mais bonne nouvelle pour les fans de cétacés, au vu des scores très proches entre les deux propositions, la Ville envisage de garder la baleine pour une future fresque à réaliser de l’autre côté du tunnel lorsque le budget sera disponible.

© DR

D’ici quelques mois, la fresque des éléphants plongera les automobilistes dans un univers à la fois aquatique et fantastique. L’œuvre évoque la notion de vitalité: chacun a besoin de se « ressourcer ». La clarté et la pureté de l’eau au sommet de la fresque dégagent une impression de fraîcheur. En revanche, l’eau du fond est plus sombre, ce qui confère à l’œuvre un côté plus mystérieux. Ce décor empreint de surréalisme apportera de la couleur et une bouffée d’air frais aux « voyageurs » qui relieront Namur et Salzinnes via le Tunnel d’Omalius !

Créé il y a 5 ans à Leuven, Treepack est un collectif spécialisé dans les peintures murales et l’art urbain. En collaboration avec des artistes belges et internationaux, Treepack revitalise des bâtiments anciens et des espaces publics peu attrayants, pour créer un cadre de vie plus agréable et plus coloré. En quelques années, le collectif a produit plus de 300 oeuvres d’art de grande qualité en Belgique (essentiellement dans le nord du pays) mais aussi à l’étranger.

Elephantlantis viendra enrichir un parcours urbain composé d’une vingtaine d’oeuvres Street Art. Objectifs de la Ville via Namur Confluent Culture ? Rendre l’art accessible au plus grand nombre, égayer la ville et renforcer son attractivité en transformant l’espace public en lieu d’exposition permanent. Pour ce faire, le service Culture a déjà fait appel à une vingtaine d’artistes street art locaux, mais aussi belges et internationaux. La volonté est aussi d’interpeller et de susciter la curiosité du public en variant les styles et les techniques et en alternant les installations éphémères et les oeuvres permanentes qui deviennent un élément du décor.

La dernière œuvre en date, Icarus de Jimmy Michaux, a été retenue par la plateforme Street Art Cities parmi les plus belles fresques réalisées récemment dans le monde. Icarus, qui nargue le soleil depuis une dizaine de jours boulevard du Nord à Namur, a été choisie parmi cent fresques pour participer à la finale du concours !