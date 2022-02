Ces jeunes hommes revenaient d’un entraînement de mini-foot. La voiture, une Mitsubishi Colt a, semble-t-il, mordu sur l’accotement herbeux de la route. L’auto s’est alors mise à zigzaguer et s’est ensuite retrouvée en position perpendiculaire par rapport à la route.

A ce moment arrivait en sens inverse un semi-remorque Iveco de la laiterie des Ardennes, la tournée de ramassage laitier était en cours.

Le chauffeur du poids lourd a bondi sur ses freins mais le camion a percuté avec une rare violence la voiture qui a été traînée sur plusieurs mètres.

Très rapidement, les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Stéphane Willems et leurs collègues de la zone NAGE du poste de Namur aux ordres du capitaine David Covens se sont rendus sur les lieux avec d’importants moyens.

Trois équipes des SMUR de Godinne, Auvelais et Namur et des ambulances ont été sollicitées mais annulées rapidement, après le constat du lourd et dramatique bilan.

Les trois occupants de la voiture ont été tués sur le coup plongeant dans une tristesse toute une région.

Le chauffeur de camion n’est pas blessé mais il est terriblement choqué. Les policiers de la zone "Sambre et Meuse" se sont chargés des pénibles constatations tandis que les pompes funèbres Pessleux de Bois-de-Villers ont enlevé les dépouilles des défunts.

La route a été fermée dans les deux sens de circulation jusqu’à 8 heures, ce matin, le temps d’effectuer des devoirs d’enquête.

Les dépanneurs Delvigne de Saint-Gérard et Cassart de Bovesse ont enlevé la voiture laminée et le camion hors d’usage.