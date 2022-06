Active dans la confection de nourriture pour animaux avec une production de 300 tonnes par jour, cette société andennaise active depuis 1937 traîne, selon le fonctionnaire sanctionnateur de la Région wallonne, à se conformer à diverses normes, principalement relatives aux rejets d’eaux usées dans la Meuse, toute proche.

Le fonctionnaire va jusqu’à réclamer un arrêt de l’exploitation tant que la mise en conformité, demandée depuis 2018, n’est pas effective. « L’impact est majeur sur l’environnement, les défaillances pour la sécurité publique sont réelles. Une nouvelle procédure de sanction administrative est par ailleurs en cours. Le tribunal ne peut pas cautionner la continuation de cette infraction », plaide le fonctionnaire sanctionnateur.

Le 9 mai dernier, l’avocat de cette société tentait de temporiser : "La mise en conformité se poursuit depuis plusieurs années, mais c’est une procédure très complexe, l’usine tourne 6 jours sur 7 et 24h/24. D’importants investissements ont été réalisés mais leur concrétisation prend parfois du temps, les délais ont été rallongés à cause de la pandémie et de la pénurie de certains matériaux. Sur les 15 manquements qui avaient été relevés, seuls 5 n’ont pas été complètement solutionnés." Le conseil demandait même à ce que le tribunal se rende sur les lieux pour constater les efforts réalisés ou, à défaut, fixe le dossier à une date ultérieure afin de permettre la mise en conformité.

Une requête à laquelle le président n’accédera pas. Il a en effet confirmé la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur et laisse à la société jusqu’au 13 juin 2024 pour prouver une mise en ordre.