Deux mois après son implantation à Namur, Dott ( www.ridedott.com ) double sa flotte et élargit sa zone de service à Jambes et Salzinnes, annonce l'opérateur.





" Suite à de nombreuses demandes de nos utilisateurs, nous avons décidé de doubler notre zone de service à Namur. À partir de ce vendredi, il sera possible de rouler en Dott à Jambes et Salzinnes. Notre objectif est d’offrir un service fiable et responsable aux Namurois", déclare Marien Jomier, City Manager de Dott Belgique.

L’opérateur de micromobilité franco-néerlandais passera de 100 à 200 trottinettes. L’élargissement de Namur confirme la stratégie des co-fondateurs français, Maxim Romain et Henri Moissinac : "