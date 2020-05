Alain C. avait été condamné à 5 ans de prison pour meurtre

La cour d’appel de Liège a examiné un dossier à charge d’Alain C., 63 ans, un homme qui a mortellement poignardé Rony A à la suite d’un jet de canette qui a eu lieu non loin de la gare de Namur. Le parquet général a requis 5 ans de prison ferme à son encontre et une amende. L’homme est déjà bien connu de la justice.

Pour rappel, le 26 mars 2016, une altercation a eu lieu dans la rue Piret-Pauchet, située à l’arrière la gare de Namur. Une banale dispute qui s’est tragiquement terminée puisque Rony A est décédé à la suite des faits. Plusieurs protagonistes éméchés en sont venus aux mains à la suite d’un jet de canette… "J’étais avec Christophe, un copain", a expliqué le prévenu devant les juges de la cour d’appel de Liège. "On avait décidé d’acheter des canettes."

Pendant qu’Alain C. allait chercher des bières, son accompagnant a eu une altercation. Christophe a reçu la canette au visage. Lors de son audition, le suspect avait admis avoir relancé l’objet en direction de l’expéditeur qui faisait partie d’un groupe composé de deux hommes et une femme enceinte. Mais il a changé de version. "C’est une bagarre qui a mal tourné", a déclaré le prévenu. "Quand je suis revenu, Christophe saignait du nez. Il m’a dit que trois personnes l’avaient agressé. Je ne connaissais pas ces personnes. J’ai commencé à paniquer, j’ai voulu m’enfuir et les trois personnes m’ont poursuivi."

Après plusieurs scènes de bagarres dont une dans une épicerie, Rony a reçu trois coups de couteau, un coup à la cuisse et deux à l’abdomen. Le couteau s’est enfoncé de 8 cm dans la cuisse. La lame s’est également enfoncée de 4 et de 13 cm dans l’abdomen de la victime et s’est arrêtée contre la troisième vertèbre lombaire, provoquant une énorme hémorragie intra-abdominale. La victime s’est vidée de son sang. "Je n’ai jamais eu de couteau en main", a déclaré le suspect alors qu’il a été filmé et vu alors qu’il portait un couteau à la main. Son ADN a également été retrouvé sur l’arme. "C’était une cigarette électronique", a-t-il précisé. "Je n’ai pris le couteau de la dame que lorsqu’elle l’a fait tomber."