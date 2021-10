Au terme de la convention liant la RTBF et la Province de Namur de longue date, la Province s’est questionnée sur la pertinence de vendre son bâtiment abritant les studios de la RTBF, avenue Golenvaux à Namur.

Cependant, de vente immédiate il n’est plus question. Les négociations menées ces derniers mois par le Collège provincial avec la RTBF ont permis d’offrir une perspective claire quant à la destination actuelle et future du bâtiment.

L’avenant à la convention signé ce jour, proroge la mise à disposition pour une durée de 9 ans. Il vise d’une part à rééquilibrer la redevance annuelle à 49.920 €/an au lieu des 10 €/an fixés précédemment et d’autre part, il affirme l’intention de vendre les biens immeubles dont elles sont propriétaires, de manière conjointe, afin de présenter une unité immobilière unique, cohérente et attractive sur le marché de l’immobilier. Cette vente ne pouvant cependant intervenir au plus tôt en 2027.

éLa politique de la RTBF repose sur la complémentarité entre ses sites et la volonté d’agir comme facilitateur d’écosystèmes locaux. De cette façon, le média public vient renforcer les liens avec et entre les wallons et les bruxellois, mais également stimuler la créativité locale et encourager le développement de l’industrie culturelle francophone", explique Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF

" Je me réjouis d’avoir pu aboutir à ce rééquilibrage respectueux des deux parties tout en garantissant le maintien des activités de la RTBF au sein de la capitale wallonne ouvrant ainsi la voie à un futur quartier digital à Namur", déclare Amaury Alexandre, Député provincial en charge des bâtiments provinciaux