Un agent pénitentiaire de la prison d’Andenne a été testé positif au nouveau coronavirus, a indiqué vendredi soir à Belga Jimmy Verlez, secrétaire fédéral SLFP.

L’administration pénitentiaire n’était pas encore au courant de ce cas. À Forest, c’est un détenu qui a été testé positif au coronavirus, a indiqué vendredi une porte-parole de l’administration pénitentiaire. Le prisonnier est en isolement pour raison médicale depuis le 19 mars, car on soupçonnait un cas de Covid-19. Les résultats du test parvenus vendredi sont positifs. La température du personnel et des autres détenus va maintenant être suivie de près. Jusqu’ici, deux détenus avaient été signalés malades à Turnhout et un autre à Mons.