Les faits pour lesquels un ancien policier de la zone des 3 Vallées a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Le 15 juin 2018, l'homme a donné un coup de poing au visage de sa mère, alors âgée de 84 ans et considérée comme vulnérable. « Elle a contacté la police en indiquant qu'elle avait peur de son fils. Monsieur vivait chez sa maman avec sa compagne et la cohabitation était compliquée. Il y avait un souci d'alcool chez lui mais aussi dans le chef de sa mère », a expliqué le parquet de Namur.

Ce qu'a confirmé le principal intéressé. « Le matin, ma compagne a quitté le domicile ce qui m'avait déjà affecté. Je me suis rendu à 10h00 au Centre de Santé des Fagnes de Chimay pour une opération et j'ai bu en rentrant chez moi. Le soir, j'ai eu une discussion houleuse avec ma mère », a expliqué le prévenu.

Depuis ces faits, l'homme est totalement abstinent et vit dans un appartement avec sa compagne. « Cela fait deux ans que je ne bois plus. Je fréquente régulièrement les alcooliques anonymes sauf pour l'instant puisque les réunions ne peuvent plus avoir lieu avec le Covid-19. » Outre le fait d'avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la situation, l'intervention des policiers ce soir-là l'a particulièrement marquée. « Ses ex-collègues l'ont emmené en pyjama. Ils ne lui ont vraiment pas réservé un traitement de faveur. C'est une réflexion personnelle, mais je pense même qu'ils se sont fait plaisir... », a plaidé son avocat. Pour Me Delvallée et le parquet de Namur, la justice aurait déjà fait son œuvre. Une suspension simple du prononcé a été demandée.