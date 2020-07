Le CHR Sambre et Meuse et Engie avancent vers une réduction de la consommation énergétique de l’hôpital namurois

Un arbre à vent trône depuis ce vendredi 10 juillet sur le parking du CHR Sambre et Meuse à Namur. Il est le symbole visible de l’engagement de l’hôpital pour réduire sa consommation énergétique. Dans le cadre du Contrat de Performance Energétique que le CHR a signé avec ENGIE Solutions-la nouvelle marque B2B d’ ENGIE, plusieurs chantiers se terminent pour que tout soit fonctionnel au 31 décembre 2020.

Un arbre à vent est un système comparable à une toute petite éolienne qui produit, grâce au vent qui le fait tourner, l’équivalent de la consommation d’une famille de 4 personnes. « Autrement dit, c’est évidemment peu par rapport à la consommation annuelle du CHR Sambre et Meuse", reconnait Stéphane Rillaerts, Directeur Général du CHRSM." Mais situé sur le sur le parking avant de l’hôpital, cet élément incontournable pour les patients et les collaborateurs sera un rappel constant de l’importance de contribuer tous ensemble à réduire notre empreinte carbone. »

© DR



Devant l’entrée de l’hôpital, un banc équipé d’un panneau solaire permet à présent aux patients et visiteurs de recharger leur smartphone avec un câble USB. Sur ce même parking et celui réservé aux médecins, des connecteurs ont été installés pour recharger au total 12 voitures électriques. Ils seront opérationnels dès le 1er août. « Nous avons uniformisé les prix de vente du kWh sur les autres fournisseurs de la région. Dans le parking arrière qui sera prochainement rénové, des emplacements pour véhicules et vélos électriques sont également prévus », poursuit Stéphane Rillaerts. Les travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur deux pignons, les toitures et la casquette au-dessus de l’entrée vont bientôt commencer. « Ces panneaux photovoltaïques vont produire une quantité d’énergie électrique importante et décarbonée. Ils seront des éléments visibles d’une partie de la rénovation que le CHR a entreprise avec ENGIE Solutions» conclut Stéphane Rillaerts. Ces mesures font partie du pack global compris dans le Contrat de Performance Enegétique (CPE) que le CHR Sambre et Meuse à Namur a signé avec Engie Solutions en 2019. Au total, 20 projets vont permettre à l’hôpital de réduire ses consommations annuelles de + de 15%, soit plus de 300.000€ économisés chaque année. Les travaux sont en cours et le tout devra être fonctionnel pour le 31 décembre 2020.

Parmi les autres projets terminés : :l’installation du système de régulation « Optipro », qui contrôle en direct les consommations d’énergie de l’hôpital. Cet outil détecte toute consommation anormale et permet d’y remédier rapidement. Mais a régulation des groupes de ventilation des salles d’opération, l’amélioration de l’installation de cogénération existant, la modernisation de la chaufferie, l’installation de pompes à débits variables, le placement de capteurs de présence au bloc opératoire. Certains projets sont en cours : le « relighting » : remplacement des 3.000 anciens luminaires par du LED. D'autres rojets qui démarreront cet automne :le placement de panneaux photovoltaïques sur le toit et des façades, la construction de car ports solaires, le délestage de zones en cas de non-utilisation, le travail sur la qualité de l’eau et un programme de sensibilisation interne.