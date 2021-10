Concrètement, la Ville de Gembloux a souscrit à la proposition de l’INASEP de réaliser un diagnostic de l’état de ses voiries dans le cadre du projet SYGERCO ( SY stème de GE stion des R outes CO mmunales). Depuis ce mois d’octobre, en fonction des conditions météorologiques, une grande partie des voiries communales est inspectée dans le cadre de cette démarche.

Cette mission de diagnostic a été confiée à la société DIAGWAY en vue de permettre à la commune d’évaluer l’état de ses routes, de définir et de prioriser les axes d’interventions et de mieux cibler les futurs investissements. L’INASEP est accompagnée par la société CONEX dans l’analyse des données issues de l’auscultation de terrain.

Depuis le 18 octobre, un véhicule DIAGWAY sillonne les routes de Gembloux (ville et villages) afin de relever, sans s’arrêter, les dégradations de surfaces, les déformations ou encore l’adhérence des chaussées. Il peut également capturer instantanément des images de la chaussée avec une localisation précise par GPS. Il s’agit d’un véritable « scan » des voiries communales qui, par la suite, se traduira par une gestion objective des données récoltées. Cette camionnette est équipée d'une technologie de pointe. Ce véhicule intelligent s’insère dans la circulation en cours et ce sans la perturber (le véhicule étant capable d’effectuer des relevés jusqu’à 80 km/heure)

Le coût de l’examen est de 225 €/km (tarif préférentiel vu que la Ville de Gembloux est affiliée à l’AGREA, Assistance à la Gestion des Réseaux et de l’Assainissement). Le montant peut sembler important mais les communes faisant le choix d’opérer une radiographie de leurs routes peuvent intervenir plus tôt là où c’est nécessaire et faire ainsi l’économie de travaux plus conséquents (gestion patrimoniale des voiries). En plus des habituels délivrables, la Ville de Gembloux aura accès en permanence aux conclusions du projet sur son territoire et ce, via une application cartographique développée par l’INASEP.