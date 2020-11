Un accident de la route a fait un blessé grave, lundi soir à Cerfontaine, indique mardi le parquet de Namur.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a quitté sa trajectoire alors qu’il circulait sur une ligne droite. "Il a percuté la rambarde de sécurité et s’est retrouvé en contre-bas, dans une rivière. La voiture était sur le toit, partiellement immergée. Il n’y a aucune trace de frein sur la route. Il n’y a pas non plus de témoins directs mais des voisins qui ont entendu un boum ont prévenu les secours", a précisé le parquet de Namur.

La victime a dû être désincarcée. Elle a été emmenée dans un état critique à l’hôpital. Ses jours sont en danger.

SM