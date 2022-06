Le traditionnel brunch des magasins D'Ici aura lieu cette année le dimanche 26 juin, de 9h à 15h ! Au programme : brunch sucré salé à volonté, dégustations, animations pour enfants, concert ... Les organisateurs indiquent : "Chez d'ici, ma région me régale ! Retrouvez les savoureux produits de nos producteurs locaux dans un grand magasin. Venez découvrir un projet innovant et porteur de valeurs en collaboration avec plus de 200 producteurs de la région !"

Chaussée de Marche, 940, à Namur. Réservation obligatoire, les places sont limitées : en magasin à Naninne, par email à naninne@d-ici.be, par téléphone au 081 848 202 ! PAF : 8€ (3 à 12 ans) et 17€ (12 ans et + !)