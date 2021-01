La valeur n’attend pas le nombre des années. La maxime s’applique parfaitement à Antoine Libois. Il y a trois ans, grâce à leurs parents, son frère Alexandre et lui découvraient Chicago, mais surtout les produits de bouche typiquement américains. Un vrai coup de cœur. De retour en Belgique, ils se sont mis en tête d’importer des confiseries made in USA mais surtout de créer une boutique en ligne (myamericanshop.be). Un pari, d’autant plus quand on a… 17 ans.