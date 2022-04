Un camion contenant une solution azotée a versé sur le flanc, jeudi après-midi, sur la N5 à hauteur de Philippeville dans le sens Bruxelles vers Charleroi-Philippeville-Couvin, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

La Nationale a été fermée à la circulation et un périmètre de sécurité, initialement de 300m puis ramené à 100m, a été dressé le temps d’effectuer les premières vérifications. « Cette solution était finalement sans danger », précise le porte-parole. Les pompiers de la zone Dinaphi et Val de Sambre se sont rendus sur place avec deux autopompes et une citerne. La protection civile et la cellule d’intervention chimiques ont par ailleurs été placées en état de pré-alerte mais n’ont finalement pas dû intervenir.

La circulation a pu reprendre normalement peu avant 18h00.