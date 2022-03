Le GAL Pays des Tiges et Chavées ASBL entreprend des actions de développement rural durable depuis 20 ans sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey. Depuis cinq ans, un des axes de travail porte sur les paysages.

La mobilisation des différentes forces vives a abouti à la création d’un véritable lieu d’apprentissage permanent à ce sujet. « Nous avons travaillé pendant plus de trois ans, avec plusieurs partenaires scientifiques et pédagogiques pour concevoir ce Centre d’Animation des Paysages condruziens, hébergé dans un local mis à disposition par la Commune de Gesves », indique le GAL Tiges et Chavées. Celui-ci se trouve rue du Strouvia, au pied des Grottes de Goyet.

Les enfants de 10 à 14 ans constituent le public cible. « Mais cela reste également intéressant pour les adultes. Le défi était de créer un dispositif d’animation qui mette les participants en action et en interrogation sur les paysages vécus par nos ancêtres, en vue de construire ceux qu’ils vivront eux-mêmes « demain ». Et ainsi permettre aux participants de prendre conscience que les paysages constituent un sujet puissant pour parler de notre cadre de vie et des enjeux de société. »

L’expérience se fait en groupe avec une découverte à l’extérieur, sur un parcours de 3 km, des paysages humanisés qui entourent Goyet. L’expérience se prolonge à l’intérieur par groupes de cinq pour découvrir progressivement la vie quotidienne d’une famille et le paysage qu’ils devaient avoir à l’une des époques explorées : Paléolithique/néolithique, Gallo-romains, Moyen Age, Temps Moderne ou tout au début de l’Epoque Contemporaine.

Un temps de synthèse et d’échange conclut la matinée, grâce à deux autres dispositifs. D’un côté, une fresque « chronopaysagère » géante déployée sur les murs présente l’évolution des paysages du Condroz, depuis Neandertal jusqu’à nos jours, en 10 panneaux. De l’autre, une grande maquette du relief permet de prendre de la hauteur, de connecter le Pays des tiges et chavées aux territoires voisins et de mieux visualiser les interactions spatiales entre milieux rural et urbain.

Les activités peuvent se compléter avec un moment plus créatif au cours duquel les participants sont invités à dessiner leur vision du « Condroz en 2050 ».