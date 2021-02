Ces dernières semaines, plusieurs arbres sont tombés sur la N92 dans les communes d’Yvoir et d’Anhée, suite aux intempéries. Des faits loin d’être isolés. Des riverains s’étaient mobilisés afin que les propriétaires des bois, qu’il s’agisse de privés ou de la Région wallonne, fassent le nécessaire afin d’éviter tout accident. Ce lundi et ce mardi, un chantier d’abattage d’arbre débutera sur la chaussée entre 7h30 et 17h00. La circulation sera ramenée sur deux bandes entre l’Auberge de Praule et le rond-point d’Yvoir. "Un chantier prévu depuis août dernier", précise le bourgmestre Luc Piette. S.M