Les associations Animaux en Péril et Equi Rêve sont intervenues sur un cas de maltraitance animale qui concernait un cheval de trait, vendredi dernier à Bois-de-Villers. "L'étalon était retrait et se tenait difficilement sur son antérieur droit et son postérieur gauche. L’équidé ne savait plus marcher, ses pieds étaient dans un état catastrophique. Il se laissait tomber pour se coucher", explique-t-on du côté de l'association Animaux en péril.

Des policiers de la zone Entre Sambre et Meuse et le bourgmestre de Profondeville, Luc Delire, se sont rendus sur place ainsi qu'un vétérinaire. Selon Animaux en Péril, ce dernier a rapidement constaté que le cheval était atteint du syndrome de "patte à jus". "Les plaies sur les jambes de l’étalon n’ont pas été soignées et étaient littéralement rongées par des vers de mouches." Toujours selon le vétérinaire, le cheval ne savait plus adopter de position physiologique pour uriner. "À noter également que l’animal n’a plus accès à l’eau", précise encore l'association.

Après de longues négociations, l'euthanasie a finalement été envisagée. Son état de santé ne permettait pas une guérison. "Le propriétaire, également président de l’association wallonne du cheval de trait belge et éleveur de chevaux, n’a pas assumé son cheval de son vivant et n’aura pas non plus géré ce dernier après son euthanasie, car la dépouille est restée sur la prairie après le départ des autorités et des associations. La police a rédigé un PV de maltraitance et les associations attendent maintenant la décision du Parquet, à savoir si le président de l’association wallonne du cheval de trait belge sera poursuivi. Animaux en Péril insiste pour que le bourreau réponde de ses actes devant la justice et n’hésitera pas à demander une citation directe si le Parquet décidait de ne pas le renvoyer devant le tribunal", termine t-on du côté de l'asbl.

© D.R



© D.R