Un prévenu né en 1999 et qui comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur est accusé d’avoir vendu de la cocaïne à Namur entre octobre 2019 et octobre 2020. On lui attribue la vente de 756 grammes de cocaïne et un chiffre d’affaires de 54.000 euros.

Interrogé par la juge Matagne, l’individu, interpellé le 10 octobre dernier avec sur lui 1330 euros, 4 grammes de cocaïne et 15 grammes de cannabis, affirme qu’il ne vendait que depuis le mois d’août 2020, même si il consommait de la cocaïne depuis 2 ans. Ce qui ne correspond pas avec les déclarations de clients interrogés, qui affirment avoir acheté de la drogue au prévenu depuis au moins un an.

En séjour illégal en Belgique, il affirme qu’il était en Italie à la période durant laquelle certaines infractions lui sont imputées. L’affaire a été mise en continuation, le temps d’examiner le passeport du prévenu.