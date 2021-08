Trois départs sont prévus, tout comme des scénettes ayant pour thème cette femme au destin exceptionnel et le château tout proche. L'activité s'intitule Circuit "Gabrielle de Monge, femme et résistante durant la Grande Guerre". Les organisateurs expliquent: "Elle aura lieu le dimanche 12 septembre et consiste en un circuit de 6 km en train touristique commenté par deux guides locaux, à la manière d’une histoire racontée autour de Gabrielle de Monge, vicomtesse de Franeau, grande dame native d'Ohey, au cran inouï, figure clé d'un réseau de résistance ayant permis l'évasion d'une centaine de soldats français fugitifs d'Ardenne vers les Pays-Bas."

Des scénètes costumées sont prévues, tout comme une cisite de son château familial à Wallay, des explications sur le style néogothique et une exposition et récit autobiographique de Gabrielle de Monge.Cette manifestation est organisée par le Syndicat d'initiative d'Ohey et l'asbl Qualité-Village-Wallonie, avec la collaboration de la Commune d'Ohey.Plus d'informations sur le sujet : https://qvw.be/fr-circuit-gabrielle-de-monge-resistante-pendant-la-grande-guerre.html

Sur réservationau Syndicat d'initiative d'Ohey, de préférence par mail : si@ohey.be ou par téléphone : 085/82.44.77