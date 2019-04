Le bâtiment du club libertin "Le Glam", situé à Tongrinne (Sombreffe), a été en partie détruit par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi, indique le parquet de Namur.

Ce sont les pompiers de la zone Val de Sambre qui sont intervenus et le ministère public a été avisé des faits vers 04h00. Il n'y avait personne à l'intérieur du bâtiment et on ne déplore aucun blessé.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées et la piste criminelle n'est pas écartée.

Une équipe du laboratoire de la police judiciaire s'est rendue sur place. En fonction de ses constatations, le parquet pourrait aussi faire appel à un expert.