BRUXELLES 31/03 (BELGA)

Aux côtés des Français de Chinese Man, des rimes argentines de Sare Hebe et des vibes néerlandaises de DJ Marcelle, il ne manquait plus que l'étincelle belge pour boucler l'affiche-anniversaire d'Esperanzah! et plonger l'abbaye de Floreffe dans une poésie aux accents locaux. C'est chose faite! Du 28 au 31 juillet, le festival namurois accueillera la Gantoise Meskerem Mees et le Belgo-Tunisien Jawhar, ainsi que cinq autres comparses du Plat pays. L'album "Julius" de la première et l'opus "Tasweerah!" du second ont été "acclamés par la critique belge et internationale" et portent ainsi haut les couleurs de notre folk rock à l'étranger, s'enthousiasment les organisateurs avec l'annonce, jeudi, des derniers noms.

Dans un registre plus urbain, les rimes acerbes et engagées de la rappeuse Boa Joo bousculeront les stéréotypes sexistes, tandis que la slammeuse Joëlle Sambi trempera sa plume dans l'encre afroféministe et LGBTQI+ pour réveiller les festivaliers. Reinel Bakole enveloppera quant à elle le public de sa voix soul si particulière pour un moment suspendu dans l'écrin de l'abbaye floreffoise.

Intonations crissantes et sonorités folk-rock indé, les Bruxellois de Guilt présenteront leur nouvel EP "There'll be an Afterstorm", qui a éclos avec le printemps. "Propulseur officiel de joyeux bordel sonore" enchantant les organisateurs, le groupe liégeois The Brums diffusera son mélange de jazz et électro, potion magique à réveiller les plus fatigués des festivaliers.

Ce cocktail pour tous les goûts arrosera les 20 ans du festival engagé (alliant, au-delà de la musique, une démarche durable à un "plan Sacha" contre le harcèlement et les agressions), qui revient pleinement après une édition "Covid-safe" en 2021.