Carole Mawet conseille et tuyaute les femmes depuis de nombreuses années sur ce qui les aide à mieux vivre, en matière de beauté, bien-être ou spiritualité. C’est dans la logique de ses précédents concepts qu’elle a créé un nouveau coffret, Autel, "qui propose un ensemble de cristaux et d’objets hautement symboliques qui, une fois assemblés et mis en scène, sont une invitation à l’intériorité et à la méditation, pour une spiritualité en soi et chez soi."

Carole Mawet expique : "La situation inédite que nous vivons nous pousse à nous remettre en question et met encore plus en lumière la nécessité de nous adapter pour trouver notre place dans le monde et lui donner du sens. Spontanément, nous nous tournons vers la spiritualité. Pour nous reconnecter en profondeur à nous-même, une foule d’outils et de pratiques existent parmi les techniques de relaxation ou de méditation. Mais Carole constate « que pour de nombreuses femmes, ces pratiques les laissent sur leur faim spirituelle, il leur manque quelque chose. Ce quelque chose, c’est ce moment privilégié et personnel où l’on crée sa bulle de bien-être pour trouver en soi « un espace sacré » pour se sentir en connexion avec son être profond."

C’est pour aider ces femmes qui veulent continuer à rayonner et à poser des actes positifs dans cette période en transition, ou encore pour celles qui souhaiteraient s’initier à la spiritualité que Carole Mawet a créé le coffret « Autel ». "Le Coffret « Autel » va leur permettre d’accéder à cet espace sacré en toute intimité et douceur. Composer son autel fait d’objets symboliques qui sont aussi des sources de vibrations et de bien-être, crée une bulle de quiétude pour exprimer ses intentions et désirs profonds, un espace idéal chez soi pour se laisser aller à méditer, lire, créer, penser ou se relaxer…"

Le coffret est composé de plusieurs cristaux utilisés en lithothérapie (le quartz, l’améthyste…) , d’une fleur de vie, d’un palo santo, d’une bougie artisanale et d’un parfum d’ambiance… "Autant d’objets symboliques ou aux propriétés apaisantes, prêts à poser dans son lieu de vie ou ailleurs. On peut emmener l’Autel partout avec soi et le déployer aussi souvent que le besoin ou l’envie s’en fait ressentir. Il crée un environnement calme et paisible, empli de vibrations positives pour éveiller sa spiritualité ou approfondir la méditation et accéder rapidement à des moments de conscience. Cet autel spirituel est aussi un refuge symbolique accueillant et réconfortant en cas de tristesse ou de grande fatigue."

Dans le coffret, Carole a aussi prévu de l’inspiration avec une proposition de rituel et plusieurs mantras, ces petites phrases positives et inspirantes, telles que «je m’aime comme je suis » ou «je m’autorise à être moi-même », que l’on se répète pour les ancrer et opérer un changement en soi.