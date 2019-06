Le commissaire Manu Leleux n’est pas fan des trottinettes électriques proposées en location libre service à Namur depuis un bon mois. "Quand on les voit rouler, on a l’impression qu’ils ont revêtu une cape d’incivilité : ils ne se rendent pas compte du danger et font n’importe quoi à bord de ces engins. Quand je vois les accidents graves qui ont eu lieu dans d’autres villes, je me dis que statistiquement, ça arrivera un jour à Namur", s’inquiète-t-il.

Le responsable Information et Opérations de la police de Namur craint moins les trottinettes qui roulent trop vite sur les trottoirs que celles qui déboulent en sens interdit dans un carrefour où personne ne les attend. "On est toujours l’usager faible d’un autre et certains roulent trop vite dans le piétonnier, ce qui met en danger les piétons. Mais à mon avis, il y aura un jour un accident avec une trottinette qui remonte un sens interdit. Les usagers ne se rendent pas compte des risques qu’ils prennent pour eux-mêmes, comme s’ils avaient revêtu un costume de superman, une cape d’invincibilité. Je crains très fort le jour où une collision frontale avec une voiture arrivera", prédit-il.

Le fait de monter à deux sur une seule trottinette, cas de figure extrêmement fréquent, n’est pas sans danger non plus. Les jeunes usagers ne s’en rendent peut-être pas compte, mais ils commettent de graves infractions au code de la route. "Certains conduisent dans un état euphorique ou alcoolisé, je le vois bien avec la fin des examens ces jours-ci. Pénalement, c’est une infraction qui tape haut. On est encore dans l’information, dans la tolérance. Mais à un moment, il faudra montrer les dents", annonce Manu Leleux.