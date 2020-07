Après les films en drive-in, les diplômes en drive in, c'est le festival musical de Namur qui se met au drive-in.

Le Festival Musical de Namur, le volet à Namur des Festivals de Wallonie est une institution. Il a été créé en 1964 et se déroule au début du mois de juillet depuis plus de 30 ans. Sa proximité artistique avec le Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne (Cav&ma), le Choeur de Chambre de Namur et les orchestres Les Agrémens et Millenium marque l’identité du Festival.

La musique chorale et vocale et la musique ancienne y trouvent ainsi une place particulière. Le Festival propose cependant chaque année des oeuvres de tous répertoires et d’autres aventures musicales uniques, allant du baroque au jazz, du classique au tango, du contemporain aux musiques du monde. Le lieu emblématique du Festival Musical de Namur est l’Eglise Saint-Loup de Namur.

© Festival musical de Namur



Mais cette année, les événements de cette ampleur sont interdits au public en raison de la crise du covid-19. Qu'à cela ne tienne: le festival a lieu en version virtuelle. Le Festival Musical de Namur "nouvelle version" se concentre du 6 au 11 juillet sur quelques-uns des plus beaux moments musicaux de son histoire. Ce mardi soir notamment, on peut voir en ligne deux concerts en replay sur internet: NORDLYS, LA CHIMERA à 20h et JASMIN TOCCATA à 21h sur https://www.youtube.com/user/festivaldenamur/featured

Ce mercredi, la magie du grand écran sera proposée en version drive in. Cappella Mediterranea et le Chœur de Chambre, sous la direction de Leonardo García Alarcón proposeront un concert des meilleurs moments de leur collaboration de ces dix dernières années. Il s'agira d'un concert live sauf que la public ne se trouvera pas devant les artistes, à l'Eglise Saint-Loup, mais à quelques centaines de mètres de là, sur le parking des casernes.

© Festival musical de Namur



L'ARCHE DE NOÉ (LIVE), cela se passera à 20h sur place (ouverture des portes à 19h), gratuitement et sans réservation avec sa voiture pour respecter les mesures de distanciation sanitaires ou à la maison devant la chaîne Youtube du festival de Namur où d'autres concerts seront diffusés chaque soit jusqu'à ce samedi 11 juillet inclus. Plus d'infos sur le programme: https://www.lesfestivalsdewallonie.be/festivals/festival-musical-de-namur