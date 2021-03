Formé en 2016, Bugul Noz est en pleine promotion de son deuxième album, Chat in the Freezer, sorti le 24 décembre. Une tâche évidemment compliquée par la pandémie, mais le groupe de punks en kilts namurois garde le moral et déborde de projets, comme nous l’explique Andy, chanteur guitariste.

Quelle est l’histoire du groupe et son concept ?

"Il a été fondé en 2016, par Fred, notre chanteur, flûtiste et joueur de cornemuse. Nous avons connu diverses formations, mais notre but est de proposer une musique celtique et punk, parfois folk et metal, festive et déjantée, dans un esprit parfois engagé. Nous chantons à la fois en anglais et en français, c’est une de nos particularités."

Vous venez de sortir un deuxième album !

"Oui, Chat in the Freezer. Celui-ci a été enregistré par Nico, notre nouveau batteur, alors que sur le premier, la batterie était programmée. Nous avions plus d’expérience et avions davantage joué ensemble que pour le premier. Les morceaux sont plus structurés, les chœurs sont plus aboutis, certains instruments sont parfois doublés pour plus de mélodie. Nous avons sorti un clip pour le morceau Comme une licorne (punk en kilt). L’album est disponible au prix de 10 euros sur notre page Facebook et sur les plateformes de téléchargement."

Le covid vous a forcément impactés !

"Oui, entre mars et août 2020, ce sont une vingtaine de dates qui ont sauté, dont certaines en France, en Allemagne ou au Luxembourg."

Quels sont vos projets dans ce contexte particulier ?

"Nous travaillons déjà sur 3 ou 4 nouveaux morceaux qui pourraient faire l’objet d’un mini-album. Nous avons 3 dates prévues en Allemagne en août et d’autres se profilent pour l’automne. Nous avions joué 10 dates en Russie en février 2020 et sommes en contact avec les organisateurs pour y retourner, en 2022."

Plus près de nous il y a la Saint-Patrick !

"Dans ce cadre, nous avons enregistré à huis clos un concert d’une heure dans le cadre les "Lockdown Sessions" du MCP Appache, une salle de concert de Fontaine-L’Evêque. Le lien vers la plateforme Tipeee, qui permet de soutenir les organisateurs, sera diffusé sur notre site le 17 mars et permettra de visionner le concert, à défaut d’y être présent physiquement."