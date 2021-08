Un conseil communal spécial aura lieu le mardi 14 septembre et sera consacré aux inondations qui ont fait des centaines de sinistrés sur le territoire les 17 et 18 juillet, a annoncé jeudi la ville de Namur. L'enjeu est notamment "de comprendre les causes des phénomènes connus et le plan d'action qu'il serait pertinent d'envisager de déployer sur Namur", a indiqué le bourgmestre Maxime Prévot.

Alors que les séances du conseil communal sont fixées avec un an d'avance, cet ajout tient à l'ampleur des dégâts subis à Namur mais aussi à la longueur des débats communaux, souvent pointée du doigt avec 6, 7 ou 8 heures de travaux. "Notre territoire communal n'a pas été épargné par les inondations du mois de juillet qui se sont abattues de manière inédite sur notre pays, rangeant Namur parmi les plus de 200 communes sinistrées en Wallonie", a expliqué le bourgmestre. Il s'agira de relater les situations de terrain, les actions déployées et leurs limites, mais surtout de comprendre les causes et d'envisager un plan d'action pertinent à Namur. "Ajouter ce débat, qui nécessitera du temps, à notre séance de rentrée du 7 septembre alors même que celle-ci sera la première depuis deux mois n'apparaît pas du tout raisonnable au regard de l'ordre du jour déjà bien chargé qui l'attend", a estimé M. Prévot. La nuit du 29 au 30 juin, le conseil communal namurois a voté et a suspendu la séance après 6h50 de travaux à la demande d'une conseillère évoquant des conditions insoutenables.