Pour sa 10e édition, le salon accueille deux nouveaux producteurs ainsi que des vins de fruits

La 10e édition du salon des vignerons namurois, qu'ils produisent leurs vins ici ou qu'ils soient expatriés, se déroule ce week-end à la Citadelle de Namur. Il rassemble des entrepreneurs, tous d’origine namuroise, qu’ils aient planté leurs vignes sur le territoire namurois ou au pied du Pic St Loup.

Une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend au « Hangar aux affûts », ancien magasin d’artillerie construit par l’armée belge en 1839, situé au coeur du domaine de Terra Nova. Vous aurez également l’occasion d’y passer un moment agréable de dégustation tout en discutant avec les vignerons et autres producteurs présents.

L’école du Cefor, partenaire comme chaque année, y animera un atelier « découverte des pains spéciaux » (pains du monde et farines spéciales) et fera déguster les fromages fabriqués par les élèves, le samedi et le dimanche de 14h30 à 17h.

© Swijsen



Les vignerons que l'on retrouvera ce week-end:

Château Bon Baron (Profondeville), Château de Bioul (Anhée), Château Fosse-Sèche (Brossay - Maine-et-Loire), Domaine Constant-Duquesnoy (Mirabel aux Baronnies - Drôme), Domaine du Chenoy (la Bruyère), Domaine de Gravimel (Cébazan - Languedoc), Domaine des Mathouans (Latour - Pyrénées Orientales), Grafé - Lecocq & Fils (Namur), Mas Thélème (Pic Saint-Loup - Hérault), Revalation Vineyards (USA)

Les nouveaux vignerons au salon sont le Domaine de la famille De Boel France. Leur domaine est situé à Lemps, en Rhône septentrional, entre Lyon et Avignon. Ils ont des vignes en Saint Joseph, Cornas, Collines Rhodaniennes, Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux et Sainte Cécile, ainsi qu'en Côtes du Rhône. Ils travaillent en biologique sans aucun intrant chimique de quelque sorte que ce soit dans leurs vignes et passent petit à petit en biodynamie.

Ainsi que Fuori Mondo, Olivier Paul Morandini qui vient de Toscane (Italie). Le vignoble est situé sur les collines de la côte toscane en Maremme, sur la célèbre côte des Etrusques avec quatre hectares regroupant les variétés de Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Alicante, Ciliegiolo, Colorino, Canaiolo, Foglia Tonda. C'est la toute première fois en dix ans que le salon acueille un domaine italien, toujours en lien avec Namur.

© Swijsen



Outre les vins, diverses animations musicales sont prévues entre 16h et 18h avec Cécile Broché (violon) et Marie Thys (accordéon), mais aussiCécile Henneaux (clarinette) et Cécile Walot (accordéon).

Des producteurs locaux habitués présenteront également leurs produits avec : la cuvée des Boscailles, des vins de fruits créés par Fabrizio et Isabelle Maseri-Derycke (Eghezée), l’escargotière de Warnant (Warnant), la bergerie d’Emilie (Maredret), les fromages du Condor (Onhaye) et la boulangerie Lefranc (Bois-de-Villers).

Informations pratiques :

Entrée : 4 € avec un verre de dégustation offert ainsi qu’un ticket d’accès à la visite des souterrains en son et lumière.

Lieu : Hangar aux affûts, Citadelle-Terra Nova. Parking : Esplanade de la Citadelle (navettes gratuites pour accéder à l’événement).

Horaire: ce samedi 8/2 de 14h à 20h et ce dimanche 9/2 de 14h à 19h.