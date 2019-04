Deux prévenus, âgés de 37 et 32 ans, ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Namur à des peines de réinsertion pour les braquages d'une pharmacie et de deux magasins de nuit à Sambreville. Le premier écope d'une peine de travail de 240 heures tandis que sa compagne se voit infliger une peine de probation autonome de deux ans avec l'obligation de suivre une cure de désintoxication pour l'alcool et la cocaïne, de suivre des formations professionnelles et, en corollaire, de rechercher du travail. En cas de non-exécution des peines, la jeune femme risque trois ans de prison et son compagnon deux. Les faits pour lesquels le couple est poursuivi datent du 27 août 2018.

Véhiculée par Cédric, Aude, sous influence de cocaïne, avait d'abord braqué, sous la menace d'un couteau, le magasin Sunset de Tamines pour un butin de 300 euros. Ensuite, elle s'en était pris au Night & Day de la rue de Velaine, dans la même localité. Le visage dissimulé par un foulard et des lunettes de soleil, elle avait obtenu 515 euros et quatre quatre paquets de cigarettes.

Le 28 août, la prévenue s'est rendue dans une pharmacie de Sambreville. Le visage toujours caché, elle a exigé, couteau de cuisine à la main, le contenu de la caisse. La pharmacienne a réussi à la maîtriser en attendant l'arrivée de la police.

Lors de l'instruction d'audience début avril, la jeune femme a expliqué au tribunal avoir commis ces faits car elle craignait l'agressivité des dealers à qui elle devait 800 euros. Cédric a nié, quant à lui, toute participation aux braquages.