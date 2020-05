La dramatique sortie de route qui a entraîné deux collisions s'est déroulée à Profondeville samedi vers 18 heures.

Samedi, vers 18h, une Suzuki circulait avenue Général Gracia à hauteur du numéro 1 à Profondeville, dans le sens Dinant - Namur. On ne sait pour quelle raison, elle a raté le virage et continué tout droit. "La voiture a buté sur un séparateur de route, est passée au-dessus et a percuté une première voiture, une BMW. Ensuite elle a continué et fait un frontal avec un second véhicule, une Citroën", relate le magistrat de garde au parque de Namur.

Le conducteur de la Suzuki, un homme né en 57, et sa passagère, née en 52, sont décédés sur le coup. On compte des blessés légers parmi les occupants de la Citroen tandis que les occupants de la BMW sont indemnes.