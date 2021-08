Le Covid Safe Ticket sera obligatoire pour les événements de plus de 500 personnes à partir du 1er septembre sur le territoire de la Ville de Namur. C’est ce qu’a annoncé ce mardi le bourgmestre Maxime Prévot, présent au centre de vaccination de la clinique Saint-Luc à l’occasion de sa semaine portes ouvertes.

Kermesse de Wépion ce week-end, Fêtes de Wallonie (restreintes mais bien présentes), bal des bleus, etc. Septembre est souvent synonyme d’événements bibitifs et festifs. Pour le bourgmestre Maxime Prévot, «Il faut rester vigilant car les chiffres namurois ne sont pas les meilleurs.» La volonté est claire: il faut inciter «une série de personnes» à passer le cap et à se faire vacciner. «Nos libertés sont restreintes à cause des antivax, souligne le bourgmestre qui tient à rappeler que «les pandémies ont été résolues par des méthodes contraignantes»

Alors que le Fédéral impose le Covid Safe pour tout événement de 1 500 personnes, le bourgmestre de Namur va plus loin. «Je suis inquiet car un nouveau variant pourrait ne pas être combattu par les vaccins. Et ce serait un retour à la case départ avec les chocs psycho-social et économique que cela va entraîner. Et je ne suis pas sûr que tout le monde va s’en remettre.» Le premier citoyen table donc sur «le sens de la responsabilité collective» Cette jauge de 500 personnes minimum devrait passer à 750 personnes, dès octobre.