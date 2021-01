Namur: un demi-million d'euros pour le commerce Namur Grégory Piérard © D.R.

Trois règlements en faveur de l’attractivité commerciale seront présentés ce mardi soir au conseil communal. Trois primes non cumulables proposées par la Ville de Namur afin de soutenir, encourager, dynamiser le commerce, l’artisanat et l’entrepreneuriat namurois. Au total, l’enveloppe d’un demi-million d’euros est destinée à booster la relance commerciale et économique en 2021. "La première, intitulée "Je commerce à Namur" inspirée du processus Créashop, entend aider les nouveaux commerçants qui lancent leur activité",