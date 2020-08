Un détenu a été interpellé mardi soir à la prison d'Andenne alors qu'il tentait d'y introduire de la drogue et de l'argent, a-t-on appris mercredi de source syndicale. De retour d'un congé pénitentiaire, mardi vers 20h00, l'individu s'est opposé à une fouille corporelle qui a finalement permis aux agents pénitentiaires de découvrir 102 grammes de stupéfiants et de l'argent dissimulés dans son slip. L'intéressé a dès lors été interpellé par des policiers, extrait de l'établissement pénitentiaire et privé de liberté. Un nouveau mandat d'arrêt pourrait être délivré à sa charge.