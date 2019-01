La partie a commencé vendredi à 21 heures pour se terminer samedi à la même heure. Le tout dans un format "heads up", comprenez en "un contre un", ce qui nécessite d'être attentif en permanence. Leurs seules pauses ? Quinze minutes toutes les deux heures ! Suffisant pour se prendre une douche dans l'hôtel qui surplombe le casino, passer aux toilettes ou simplement se dégourdir les jambes. Les repas? Ils se prenaient à la table de poker, pour ne pas galvauder les rares pauses qui se présentaient à eux...Mais qui sont les deux protagonistes ? Roger Hairabedian ("Big Roger") d'un côté, Johan Guilbert ("Yoh Viral") de l'autre. Le premier représente l'ancienne génération de joueurs (et avait fait carrière dans le... judo, avant de jouer aux cartes) tandis que le second est un jeune professionnel qui joue essentiellement sur internet. Tous les deux très connus sur le circuit professionnel, ils s'étaient lancés ce défi qui était une première, du moins dans le poker francophone, pour le plus grand plaisir de leur communauté respective. Au final, Johan Guilbert sort de la session légèrement gagnant: environ 4.000 euros. Une broutille quand on sait que la mise de départ de chaque main était de 50€ minimum et que les deux joueurs en ont disputé près de mille, en 24 heures.L'ensemble de la partie était retransmise en direct vidéo sur les réseaux sociaux. Les deux hommes envisagent déjà de remettre le couvert dans quelques semaines. Affaire à suivre...