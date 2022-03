L’absence de restriction va évidemment faire un bien fou aux différentes activités organisées par l’asbl Comine Animation Citadelle, mais aussi par les différents acteurs partenaires. En 2021, le centre d’accueil Terra Nova a fermé du 15 mars au 8 mai, date à laquelle les activités ont repris en jauge limitée de public. Pour les activités de groupes, il a fallu attendre le 21 mai.

Par rapport à 2020, année également marquée par le Covid, 2021 a été bien meilleure avec 46.625 visiteurs, en termes de tickets vendus pour les diverses visites du site. "Soit une hausse de 41 % par rapport à 2020. Mais tout de même une baisse de 26 % par rapport à 2019 puisque nous avions enregistré 63.183 visiteurs, en 2019, année hors Covid", explique l’échevin du tourisme Anne Barzin.

L’inauguration du téléphérique, le 8 mai dernier, a évidemment joué un rôle dans la fréquentation de la Citadelle. Raison pour laquelle le Pavillon a ouvert à cette même date. "Il était primordial d’assurer un accueil au départ de l’Esplanade. Depuis le 8 mai, durant les cinq mois d’ouverture, le Pavillon a accueilli 7.712 visiteurs." D’après les statistiques, les informations demandées par les visiteurs portaient d’abord sur des renseignements relatifs aux activités de Terra Nova, puis au téléphérique.

Selon Anne Barzin et Christine Laverdure, ces deux attractions expliqueraient en partie le nombre de réservations de groupe déjà enregistrées pour 2022. "Il y a clairement un effet téléphérique et Pavillon. On se sert à chacun", précise Christine Laverdure. "Et fin avril, il y aura un effet Panorama. Les travaux avancent assez bien", enchaîne Anne Barzin.

Concernant la provenance des visiteurs, 84 % d’entre eux sont belges, soit 2 % de plus qu’en 2020. Et 15 % d’entre eux venaient de Flandre. Derrière ces visiteurs belges, on retrouve les Français (8 %), les Hollandais (3 %) et les Allemands (1 %).