C’est un escroc sans le moindre scrupule qui a comparu devant le tribunal correctionnel de Namur ce jeudi matin. Entre septembre 2019 et mars 2020 à Andenne et Namur, Sébastien s’en est systématiquement pris à des personnes âgées et vulnérables pour se faire remettre de l’argent qui devait servir à financer sa consommation d’alcool et de cocaïne. Il lui arrivait également de les voler. "Les victimes sont toutes nées entre 1928 et 1940", a précisé le parquet de Namur.

Le prévenu ne manquait pas d’imagination pour arriver à ses fins. Il faisait régulièrement du porte à porte et se faisait passer pour un agent du BEP qui faisait les étrennes ou pour quelqu’un qui collectait de l’argent pour la St-Nicolas des enfants, par exemple.