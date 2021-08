Namur: un espace mémoriel pour les 75 ans du motocross Namur Grégory Piérard © D.R.

En 2022, le motocross de Namur aurait dû fêter ses 75 ans d’existence. Le premier Grand Prix s’est disputé en 1947 mais la dernière édition a été organisée en 2007. Malgré tout, une dizaine de passionnés veulent marquer le coup. "Joël Robert est décédé début de cette année (NdlR : le 21 janvier), Georges Jobé et Eric Geboers nous avaient déjà quittés précédemment", confie Frédéric Laloux, directeur exécutif chez NEW et membre du comité d’organisation du motocross pendant une dizaine d’années. "C’est un circuit mythique, le Monaco de la discipline et il est temps de le rappeler.