explique Gaëlle, concierge et animatrice technique au domaine de Mozet.

Et le groupe s’est vite mis au travail : à peine deux jours après le début du chantier, les murs de la cuisine sont presque entièrement décapés. Pour les jeunes, c’est l’occasion d’apprendre mais pas seulement… Le parc du domaine, et les alentours, leur permet de faire des pauses en pleine nature. D’autres animations sont prévues, en soirée ou le week-end. Par exemple, un atelier sur la survie en forêt où les jeunes pourront apprendre à faire un feu dans une boîte de conserve ou à fabriquer une paille qui filtre l’eau. Dix jours bien variés pour ces adolescents qui n’ont pas toujours bien vécu le confinement. "J’avais des stages qui étaient prévus cet été et qui ont été annulés, donc je ne savais plus trop quoi faire… On a trouvé cette alternative avec ma maman. Ici je peux me rendre utile et apprendre des choses. C’est important d’avoir encore ce type de projets collectifs cet été car ça nous permet de rencontrer des gens, de s’épanouir, d’être un peu à l’extérieur, d’apprendre deux trois trucs qui peuvent nous être utiles plus tard", confie Violaine, qui vit sa première expérience de volontariat. " Ici à Mozet, on fait de l’éducation. Donc avoir des jeunes qui nous aident et en même temps pouvoir leur apprendre choses, c’est un plus pour eux et pour nous", termine Gaëlle