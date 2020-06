Un évadé de prison et son complice ont été interpellés mercredi soir dans un garage de Sambreville, à la suite de nombreux faits d'escroquerie en lien avec la revente de voitures, indique le parquet de Namur.

Les deux individus, domiciliés à Bruxelles, prenaient contact avec les garages afin de vendre un de leurs véhicules d'occasion en tant qu'intermédiaires. Ensuite, quand leur client potentiel venait voir le véhicule au garage, ils lui proposaient une grosse réduction à condition de payer directement et en cash. Le paiement fait, ils prenaient finalement la fuite avec l'argent en prétextant devoir aller chercher les papiers ou autre chose.

Les suspects agiraient depuis environ un an. A ce stade, une vingtaine de faits leur sont reprochés pour un préjudice estimé à "plusieurs centaines de milliers d'euros", selon le parquet. Ils auraient opéré à Namur, Nivelles, Charleroi, Mons, Vilvorde, Huy, Liège, Tournai ou encore Gand. L'enquête se base notamment sur les images des caméras de surveillance et les témoignages des victimes. Ce sont les responsables du garage de Sambreville qui ont donné l'alerte après une visite suspecte. La zone de police Orneau-Mehaigne a alors fait le lien avec l'enquête en cours. C'est finalement lors d'une nouvelle visite mercredi soir que les individus ont été interpellés, mais ils n'ont pas été pris en flagrant délit.

L'un des deux suspects est né en 1959 et a déjà été condamné à cinq reprises pour escroquerie. Il s'était évadé de la prison de Forest le 5 mars 2019 et était recherché depuis lors. Il a été placé sous mandat d'arrêt et va regagner la prison de Forest pour purger sa peine en cours. Le second a également déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires. Il doit être entendu par le juge d'instruction dans la soirée.