Pour déposer directement le courrier dans les boîtes aux lettres, certains facteurs ont pour technique de rouler sur les trottoirs afin de ne plus avoir à sortir de leur véhicule. Le 19 décembre 2017, un habitant de Bièvre avait placé sa poubelle à proximité de sa boîte aux lettres. Ce qui aurait déplu au facteur. "Quand je suis rentré d’une course, ma poubelle était renversée devant mon portail. Je suis allé lui demander au facteur qui était dans une rue parallèle pourquoi il avait fait cela. Il m’a insulté et s’est énervé. J’ai immédiatement téléphoné à la Poste pour me plaindre de son comportement mais il n’y a eu aucune violence", a précisé le prévenu.

Pourtant, ce dernier est poursuivi pour des faits de coups et blessures. "Mon client dit avoir été secoué et frappé au visage", indique l’avocat de la victime. Il s’est immédiatement rendu à la police. Des blessures ont été constatées. Il avait également sa veste déchirée et ses lunettes cassées. Un certificat médical a été dressé. "À moins de s’automutiler, je ne vois pas comment il aurait pu subir cela."

L’automutilation est justement la thèse de la défense pour qui ces éléments ne démontrent rien. "Le facteur, sachant qu’il a mal agi, a fait état d’une agression pour se couvrir vu son comportement. Vu l’animosité entre les deux personnes, cela allait nuit au prévenu." Quinze mois sont requis par le parquet de Namur. Jugement le 10 mars.