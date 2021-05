Namur en Mai: un festival en toute intimité Namur Grégory Piérard © D.R.

Namur en Mai a débuté officiellement ce jeudi matin à 10h. Au programme du jour, 27 représentations disséminées dans le Jardin et la Cour des Bateliers, sur la Place Saint-Aubain et la Place d’Armes, à l’Athénée Royal et l’École Notre-Dame. Particularité cette année, une jauge de 50 spectateurs maximum par spectacle. Autant dire que les personnes présentes sont conscientes de la chance d’être là. "Lorsque la billetterie en ligne s’est ouverte, tout a été sold out en quinze minutes", confie Ludivine, venue en compagnie de ses trois enfants.