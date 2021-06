Dans le cadre de leur cours d’organisation d’événements, les étudiants de 2e et 3e de la section Relations Publiques de l’ESA (École Supérieure des Affaires) ont dû monter un projet à partir d’un budget nul, avec une date et un lieu imposés. Le thème de cette année est la musique. Ils ont décidé d’organiser un mini-festival écoresponsable qui se déroulera le 20 juin, de 13h à 18h à Namur (rue du Collège 8). Un événement gratuit qui se veut solidaire et intergénérationnel avec la volonté de soutenir les artistes namurois qui ont vécu une année culturelle très morose.

Cette édition de l’EsaMusic a aussi été pensée pour permettre aux citoyens de participer à nouveau à des événements créateurs de liens sociaux. "Nous avons lancé un crowdfunding, avec l’ambition de réunir 6.500 euros, somme que nous avons dépassée (6.550 euros)", confie l’une des étudiantes Ornella Toscano. "Pour chaque euro versé, le BEP a doublé la mise, jusqu’à 2.500 euros. Voilà qui permettra de rémunérer les artistes ainsi que les animateurs et les intermittents du spectacle. Cela fi nancera également la location et le transport du matériel scénique. L’argent couvrira les frais de la campagne de communication, ainsi que les frais administratifs et de réception."

Au niveau de la programmation, les organisateurs ont déjà annoncé la présence du collectif de DJ’s namurois Make It, d’Alice Spa et de R.O. Ce dernier, jeune prodige de la scène électro belge, s’est notamment fait connaître grâce à une collaboration avec Konoba (On our knees). "Des prestations hip-hop rythmeront aussi l’après-midi : avec le rap de Citadel Lost Kids et le breakdance de Funky Skills. Ils organiseront une battle. Des guides du patro de Malonne proposeront un atelier bricolage, avec du matériel de récupération. Des rencontres avec des pros de l’audio seront également organisées pour faire découvrir au public les divers métiers autour de la musique (ingénieur son, luthier,…). Il y aura forcément un bar et un Food truck."

Les étudiants prônent également l’accessibilité à tous. Ils ont pour ambition de faire traduire un des concerts en langue des signes grâce à la participation de l’ASBL Muzik’en signe. L’ASBL Empreinte, spécialisée dans la prévention aux risques auditifs dans les milieux festifs, animera un atelier de sensibilisation aux nuisances sonores. Soucieux de l’impact environnemental, ils veilleront à la gestion des déchets et la déco sera réalisée avec des objets de récupération.

Par ailleurs, ESAMusic s’est engagé à récolter pour l’ASBL Music Fund 50 instruments de musique, et plus particulièrement ceux à vent, à destination des fanfares et écoles de musique que Music Fund soutient au Lac Kivu. Avec 46 instruments reçus pour l’instant, l’objectif est en bonne voie d’être atteint. L’action se déroulera jusqu’au jour de l’événement.

Afin de respecter le protocole sanitaire, il est primordial que chaque festivalier s’inscrive au préalable via la billetterie (https://www.billetweb.fr/esamusic-leco-festival-namurois). Le nombre de personnes devrait être limité à 360.

Grégory Piérard