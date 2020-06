La caravane Maredsous Distillery se déplacera sur les marchés et chez vous dès que possible

Les amateurs de gins connaissent des gins bio de Maredsous. Là aussi, on se prépare au déconfinement avec un nouveau concept: la caravane Maredsous Distillery qui se déplacera sur les marchés ou directement chez vous à la maison. "Nous vous proposons des cocktails avec nos différents produits accompagnés de croquettes aux crevettes et au fromage", annonce Adrien Desclé de Maredsous qui attend juste le feu vert du fédéral pour se lancer..

© Maredsous GIN



Il a aussi d'autres projets. "Pour l'instant, nos gins sont distillés chez notre distillateur Philippe en attendant l’installation de la production et du jardin botanique à Maredsous pour fin 2020 début 2021". Les fins de Maredsos ne sont pas en lien avec l'abbaye de Maredsous. En attendant, un coffres des 3 gins en version 20 cl est sorti pour la fête des pères. Ils se dégustent seuls ou mixés.

© Maredsous GIN



Le MAREDSOUS INVICTUS BIO est Issu d’une infusion de plus de 10 plantes médicinales dans un distillat de céréales certifiées bio et vieilli en fût de Chêne (6 mois). avec notamment la baie de genévrier (fruit), l'alcoolature de Berce (semence), le macérât glycériné de chatons de noisetier et l'angélique.

© Maredsous GIN



Le MAREDSOUS AÉQUATIS BIO est issu d’une infusion de plus de 10 plantes médicinales de céréales certifiées bio avec notamment le sapin (bourgeon), le frêne (feuille), l'aubépine (bouton floral), le noisetier (feuille) et la reine-des-prés (fleur).

© Maredsous GIN



Le MAREDSOUS VALÉO est issu d’une infusion de plus de 10 fleurs et plantes médicinales dans un distillat de céréales certifiées bio avec notamment l'aspérule (plante), le coquelicot (pétale), le millepertuis (sommité), l'aubépine (bouton) et la mauve (fleur).