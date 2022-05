Le 30 janvier dernier, en fin d’après-midi, un homme armé s’est retranché dans une habitation de la rue de Géronsart, à Jambes. Il a tenu les forces de l’ordre en haleine pendant près de 6 heures avant de se rendre. il était présent devant le tribunal pour s’expliquer ce jeudi.

Mathieu (prénom d’emprunt), né en 1993, devait répondre le 21 avril de tentative d’extorsion, de menaces avec arme et de détention d’arme, en l’occurrence, une carabine Winchester.

Il explique : "J’étais vraiment tombé au plus bas. Mes grands-parents, qui m’ont élevé, sont décédés. J’ai perdu mon travail. La maison dans laquelle je vivais a brûlé, avec tous mes documents à l’intérieur. Je buvais depuis l’âge de 14 ans, je me suis mis à consommer jusqu’à 10 grammes de cocaïne par jour, que je fumais. Aujourd’hui, je veux retrouver un emploi et un domicile et entrer dans un centre de désintoxication. Je n’arrive toujours pas à m’expliquer ce qui s’est passé."

Si Mathieu ne se souvenait de rien après les faits, le substitut Seminara lui a rappelé ce qui s’est passé. "Vous viviez à l’époque avec un couple et un enfant de 18 mois. Les mois qui ont précédé les faits, vous avez dépensé la somme de 160.000 euros, qui vous avait été donnée par vos grands-parents, en cocaïne et en alcool. Ce jour-là, vous vous êtes baladé avec l’arme en rue, vous avez mis le propriétaire dehors. Un voisin a mis l’enfant en sécurité, la dame a dû sortir par le toit. Vous menaciez de vous tuer, vouliez que la police vous tue pour en finir une bonne fois pour toutes. Le bourgmestre, le chef de corps sont venus sur place, la route de Géronsart a dû être fermée à la circulation."

Le substitut namurois réclamait une peine de prison de 5 ans, sans s’opposer à un sursis probatoire, vu l’évolution du jeune homme depuis les faits, sa volonté de se reprendre en main et son absence d’antécédent en correctionnelle.

Le conseil du prévenu évoquait "un coup de folie" et plaidait une peine assortie d’un sursis probatoire, précisant qu’une place l’attend dans un centre de désintoxication dès sa sortie de prison.

Le tribunal a rendu son jugement ce jeudi, Mathieu a été condamné à une peine de 3 ans de prison assortie d'un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.