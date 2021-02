Frédéric (prénom d’emprunt) est gardien dans l’aile D de la prison de Namur. C’est là que se juxtaposent les cellules des 38 détenus qui œuvrent aux cuisines, aux vestiaires et au nettoyage, tâches profitables à l’ensemble de la population carcérale. Ces lieux de travail sont situés dans la même aile.

Il y a deux semaines, Frédéric capte qu’un détenu n’a pas l’air en forme. "Je n’ai plus de forces, j’ai de la fièvre, mal à la tête. Mais ce n’est pas le Covid, hein !", lui répond l’affaibli.

On est dimanche après-midi et nul médecin ne gravite dans les parages. "Ça sentait le Covid. J’ai demandé à mes supérieurs pour le maintenir en cellule et je l’ai inscrit sur la liste des rendez-vous chez le médecin pour le lundi", explique Frédéric.