Des chiffres fous : 83 préventions, 11 prévenus, 60 véhicules.

Entre 2014 et 2016, un important trafic de véhicules et de pièces volées a eu lieu en province de Namur. Selon le parquet de Namur, il était l’oeuvre d’une organisation criminelle et impliquait des garagistes et des ouvriers, mais aussi les compagnes de certains.



Michael B a de l’or dans les doigts. Son business : acheter des moteurs cassés, les réparer et les revendre. C’est en lui achetant des pièces détachées et de la mitraille qu’il fait la connaissance de Vincent F, garagiste, qui l’embauche comme soudeur. “A partir des pièces de 2 moteurs, je pouvais en construire un 3e” Vincent prétend l’ignorer mais Michael a déjà été condamné à plusieurs reprises pour recel et trafic de voitures. Il ne s’en cache pas. L’homme s’est montré très volubile dans son audition qui compte 60 pages. Si il a été condamné en 2008 et a porté un bracelet électronique, ses derniers gros dossiers remonteraient à 2003. Si Michael a su rester dans le droit chemin pendant quelques années, il est finalement retombé dans ses anciens travers.



A de rares exceptions, Michael reconnaît les préventions de recel qui lui sont reprochées. De véhicules entiers (3BMW et une vieille Golf), mais surtout de pièces détachées qui étaient dispersées dans des hangars à Bois-de-Villers, Jambes, Jemeppe-sur-Sambre : boîtes électroniques, boîtes de vitesse, clés, radios, boîtes à gants, plaques, airbag latéral, pare-chocs,…



La plupart des pièces achetées par Michael provenaient de véhicules BMW volés en France.

Les choses se sont rapidement compliquées. “J’ai commencé à être moins vigilant et à acheter des pièces de voitures que je soupçonnais avoir été volées. Et je me suis à nouveau retrouvé mêlé à tout cela, presque sans le vouloir. Des gens me proposaient des échanges de services comme des pièces. Ou on venait aussi me proposer des moteurs en état, résultant probablement de vols, et auxquels j’ai dit non des dizaines de fois. Par calcul je n’ai jamais fait de vente et rien d’autre que du recel.”

Ces pièces volées, d’origine délictueuse, Michael s’en servait pour construire ou réparer des moteurs qu’il revendait par la suite. Au total, les enquêteurs ont relevé la trace de près de 59 véhicules différents dans les ateliers de Michael. Le principal prévenu, désigné comme dirigeant de l’association criminelle avec Vincent, confesse : “Les pièces volées, c’était moi qui gérait cela uniquement, je n’avais pas besoin de Vincent pour cela, je fais du recel depuis 25 ans et il n’avait rien à m’apporter. Il n’y a donc pas d’organisation criminelle.”



Les 3 ouvriers qui comparaissaient affirment ne pas avoir pris part à ce trafic, même si ils avouent avoir parfois eu des soupçons quant à l’origine des pièces. La question du blanchiment de l’argent sale (une somme de 155.000€ pour Michael) a également été évoquée. Vincent et Michael nient ces préventions. Le parquet annonce déjà la demande de confiscation de sommes très importantes. Michael, de son côté promet déjà qu’il n’achètera plus jamais de pièces, il travaille aujourd’hui seul et répare des moteurs. Suite le 14 juin