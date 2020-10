Un couple de Philippeville, Amélie Lanis et Guillaume Néri, ont développé un gin 100% Bio : L'Iced Gin. Dès le 1er novembre, la plateforme de financement participatif « KissKiss BankBank » accueillera son lancement officiel. Dès cette période, toutes les personnes qui y contribueront recevront leurs bouteilles en avant-première. L'aboutissement d'un projet qui a débuté voici plus de deux ans.

© D.R



L'Iced Gin se boit glacé, idéalement à -18°, température du congélateur. Le logo, à savoir un ours polaire, change de couleur lorsque le gin est prêt à être servi. Dans sa composition, l'Iced Gin est distillé à base de plantes provenant de l'Arctique, dans l'ouest du Groenland à proximité de la mer de Baffin. Ses arômes sont la benoîte, le bouleau nain, la saxifrage à feuilles opposées, le silène acaule, le saule polaire, jumelés à la traditionnelle baie de genévrier. « Ce Gin a été spécialement confectionné pour se déguster glacé dans l'esprit des plantes cueillies dans la toundra sauvage. Il pourra s'apprécier glacé pur ou avec un tonic water premium », explique le couple.

La campagne de financement qui débute ce 1er novembre durera 45 jours. Durant cette période, Amélie et Guillaume espèrent vendre 650 unités et ainsi écouler 650 bouteilles. L'Iced Gin pourra être financé à concurrence de 5€ sans contrepartie, de 39,90€ pour une pré-commande ou, pour les plus généreux, un financement de 500€.

Financement participatif : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/icedginofficial