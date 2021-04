Fruit d’un travail collectif mené par les membres du groupe Logement de la Plateforme Namuroise du Social, ce tout nouveau guide a pour objectif d’outiller les propriétaires qui souhaitent s’engager dans le processus de location ou de mise en gestion à l’agence immobilière sociale par exemple. C’est également un recueil qui permet de connaitre les structures publiques et associatives actives dans le domaine du logement à Namur afin de pouvoir faire appel à celles-ci. Un guide accessible à toutes et tous Le guide a été imprimé en 500 exemplaires et est distribué au sein des différentes structures partenaires. Une version numérique est également accessible sur le site de la Ville de Namur ainsi que sur celui du CPAS de Namur.

Ville de Namur : https://www.namur.be/fr/ma-ville/social/cohesion-sociale/publications-de-la-cohesion-sociale/leguide-des-proprietaires-de-namur

CPAS de Namur : http://www.cpasnamur.eu/SiteCPASNamur/PAGE_Portail/1CoAAOrhOsYDAA

Comment mettre son bien immobilier en location ? Comment confier son logement en toute quiétude ? Désormais de nombreuses questions sur le logement peuvent trouver réponse dans le nouveau guide des propriétaires de Namur, présenté par les partenaires du projet comme une boîte à outil au service des propriétaires, pour les locataires