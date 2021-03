Un homme a perdu la vie, mardi après-midi dans un accident de travail à Romedenne (Philippeville), indique mercredi le chef de corps de la zone Hermeton et Heure, confirmant une information de nos confrères de La Nouvelle Gazette. Selon le quotidien, l'homme âgé de 38 ans et originaire de Couvin a été écrasé par un clark alors qu'il venait d'en descendre pour aider un collègue à ranger du bois dans un conteneur. Sous le poids de son chargement, l'engin a avancé et a écrasé la victime contre le conteneur. « L'auditorat du travail est descendu sur place », a précisé David Doyen.