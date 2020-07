Un homme né en 1962 a été placé sous mandat d'arrêt ce dimanche par un juge d'instruction de Namur, pour des faits de viol, attentat à la pudeur et rébellion armée commis vendredi et samedi dernier sur une jeune fille de 29 ans souffrant d'un retard mental important, à Andenne.

Cette homme se trouvait dans un établissement de la Grand Place de Huy lorsqu'il a aperçu la jeune fille. Il s'agit de la fille du patron du café dans lequel il se trouvait. "Il l'a emmenée chez lui et il y a eu relation", confirme le parquet de Namur. "L'homme joue à l'innocent et dit qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle présentait un handicap mais il est visiblement assez manifeste. Il dit que ce n'est que le lendemain qu'il s'est aperçu qu'elle avait difficile à tenir une conversation. C'est un des critères de la loi. Lorsqu'il y a un retard mental important, il ne peut pas y avoir de consentement. On ne peut toutefois pas parler d'enlèvement », a indiqué le magistrat presse du parquet de Namur Axel Delannay.

Avertis, des policiers de la zone des Arches se sont rendus au domicile du suspect. Ce dernier les attendait, armé. « Ils ont dû casser la porte pour entrer. L'homme les attendait avec un couteau. Ils ont dû le désarmer avant de l'interpeller. » Le suspect comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Namur qui décidera de son maintien, ou non, en détention préventive.